Mit der EinheitsEXPO ist in Potsdam gewissermaßen bereits seit Wochen auf den Samstag hingearbeitet worden: Am 3. Oktober begeht Deutschland bekanntlich zum 30. Mal den Jahrestag der Deutschen Einheit. Dazu einige Gedanken aus der brandenburgischen Landeshauptstadt. "Ich bin froh, dass offen ist, und ich habe auch gar keine Probleme damit, überhaupt nicht. Doch, manches Mal, wenn ich so in Berlin laufe, und ich weiß ja dann nicht so genau, was ist jetzt Ost oder West gewesen, an Menschen kann ich das oft noch erkennen." "Na ja, ich sage mal, der Zusammenhalt ist nicht mehr so zwischen den Menschen. Es ist sehr viel eine Gesellschaft geworden, die eben nach Ellbogen und so funktioniert." "Es ist halt viel Zeit vergangen. Es hat sich noch nicht alles so zum Positiven gewendet, wie es hätte sein sollen, wie es versprochen war. Und das ist natürlich für viele Menschen ziemlich schwierig." "Dass die großen Positionen alle mit Westdeutschen besetzt sind, das ist ein großer Fehler. Und damit tun sie den Ostdeutschen sehr, sehr unrecht." Letzteren Punkt griff auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in seiner Rede beim offiziellen Festakt in der Metropolis Halle auf, an dem pandemiebedingt nur eine reduzierte Anzahl Gäste teilnahm. Aber er sandte dennoch eine positive Botschaft aus. "Noch immer existiert ein deutliches Lohngefälle zwischen Ost und West, noch immer haben sich östlich der Elbe zu wenige Unternehmen angesiedelt, und noch immer muss man in den Führungsetagen von Unternehmen, Universitäten, Ministerien, in der Justiz, den Medien und auch der Bundeswehr Ostdeutsche mit der Lupe suchen. Ja, wir leben heute in dem besten Deutschland, das es jemals gegeben hat. Lassen Sie uns all denen danken, die daran mitgewirkt haben, mitgearbeitet haben. Freuen wir uns gemeinsam daran, und vor allem bauen wir darauf für eine gute Zukunft." Bundeskanzlerin Angela Merkel, die zuvor gemeinsam mit anderen Vertretern von Bund und Ländern einem Ökumenischen Gottesdienst beiwohnte, setzte ebenfalls darauf, die Würdigung vergangener Verdienste mit einer Perspektive für die Zukunft zu verbinden, einer gemeinsamen Zukunft in einem geeinten Land. "Es brauchte viel Mut, um da hinzukommen, von Menschen in der damaligen DDR, die auf die Straße gegangen sind, die friedliche Revolution in Gang gesetzt haben, aber auch Mut von denen in der alten Bundesrepublik, sich auf diesen Weg der deutschen Einheit einzulassen, mut von unseren Partnern in der Welt, Deutschland zu vertrauen. Seitdem ist viel passiert, und wir wissen, wir müssen heute wieder mutig sein, mutig, neue Wege zu gehen angesichts einer Pandemie, mutig, die noch bestehenden Unterschiede zwischen Ost und West auch wirklich zu überwinden, aber auch mutig, den Zusammenhalt unserer ganzen Gesellschaft immer wieder einzufordern und dafür zu arbeiten."

