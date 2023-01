STORY: Es sind beklemmende Videos aus der Berliner Silvesternacht, die die Feuerwehr veröffentlicht hat. Einsatzkräfte melden Beschuss durch Feuerwerkskörper. Die Helfer werden zum Ziel von abgefeuerten Böllern und Raketen, schließlich entscheiden sie sich zum Rückzug. "Wir sind fassungslos!", lautet der Text, den die Berliner Feuerwehr zu dem Video auf dem Kurznachrichtendienst Twitter veröffentlicht hat. Die Angriffe aber auch der oft einfach unsachgemäße Gebrauch von Pyrotechnik haben die Debatte um den umstrittenen Silvesterbrauch erneut angeheizt. Die Gewerkschaft der Polizei fordert als Konsequenz aus den Vorfällen ein bundesweit einheitliches Böller-Verbot. Bundesinnenministerin Nancy Faeser sprach sich am Montag gegen einen generellen Bann aus. Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey forderte einen bundesweiten Dialog zum Thema. Eine Insellösung für Berlin lehnt die SPD-Politikerin ab. "Es nützt nichts, in einer fast Vier-Millionen-Metropole einfach mal ein Verbot auszusprechen, was Sie dann nicht umsetzen können. Sie müssen darüber sprechen, wie es gehen kann und welche Arten von Böllern dann vielleicht und wie man es machen kann, damit es umsetzbar ist." "Die Angriffe verurteile sie auf "das Schärfste", sagte Giffey. "Und hier braucht es konsequente Strafverfolgung. Hier braucht es Rückendeckung für die Einsatzkräfte. Und vor allen Dingen müssen wir darüber reden, wie wir auch den Schutz verstärken können, welche technischen Möglichkeiten es dafür gibt."." Die Berliner Feuerwehr gab in ihrer eigenen Bilanz mehr als 1.700 Einsätze in der Silvesternacht an, fast 700 mehr als im Vorjahr. Bei dem in diesem Video gezeigten Vorfall kamen die Einsatzkräfte mit heiler Haut davon. Insgesamt wurden in der Neujahrsnacht allerdings Dutzende Polizei- und Feuerwehrleute verletzt. Mehr als 100 Personen wurden festgenommen, wegen Verstößen gegen das Sprengstoff-Gesetz, tätliche Angriffe auf Einsatzkräfte oder Brand-Delikten.

