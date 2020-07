"Wir sind keine Ramschware", so steht es auf dem Transparent dieser bangenden Karstadt-Sport-Mitarbeiter in Berlin. Am Donnerstag demonstrierten sie in Berlin für den Erhalt möglichst vieler Arbeitsplätze. "Wenn wir jetzt in die Arbeitslosigkeit geschickt werden, dann stehen wir als einzige Company dieser Signa-Tochter ohne Transfergesellschaft da. Das Warenhaus eine bekommen, Karstadt-Feinkost hat eine bekommen und wir sollen keine bekommen. Und wir kämpfen aber auch noch darum, dass möglichst viele Standorte von der Sports vielleicht doch erhalten werden können." Man hoffe auf Zugeständnisse der Vermieter, so die Mitarbeiterin. Petra Ringer ist Verdi-Expertin für den Handel. Sie hat eine klare Forderung an den Karstadt-Besitzer, den österreichischen Investor René Benko. "Er kann nicht halb Deutschland aufkaufen und dann wenn es irgendwie mal schwierig wird alles zu machen und die Leute auf die Straße setzen und in keinster Weise Verantwortung für diese übernehmen." "Wenn es zu keiner Einigung kommt, dann stehen genau 700 Menschen vor der Arbeitslosigkeit und vor dem finanziellen Kollaps." Aufgrund der Einnahmeausfälle in der Corona-Krise hatte sich der Konzern im März in die Insolvenz geflüchtet.

