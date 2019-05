Auch ein Agent der Krone ist nicht unverwundbar: Der britische Schauspieler Daniel Craig hat sich bei Dreharbeiten zum neuesten James Bond-Film am Knöchel verletzt und muss operiert werden. Dies meldeten die Produzenten des 25. Teils der Spionage-Reihe am Mittwoch. Der Kinostart im kommenden Jahr sei nicht in Gefahr. Derzeit wird an der noch unbetitelten Episode auf Jamaika gedreht. Dort hatte Craig vor kurzem erklärt, warum er nach 2015 doch noch einmal in die 007-Rolle schlüpfen wollte. "Ich brauchte eine Pause. Und dann die Gelegenheit, ich weiß nicht, es fühlte sich unvollendet an. Hätte ich es machen sollen, hätte ich es nicht machen sollen. Bei der Entscheidung war ich frei." Die Filmreihe gehört zu den lukrativsten der Welt. 2015 spielte "Spectre" weltweit 880 Millionen US-Dollar ein, Vorgänger "Skyfall" sogar mehr als eine Milliarde.