STORY: Feierliche Stimmung im RheinEnergieStation in Köln. Einen Tag vor Heilig Abend haben rund 44.000 Fans des 1. FC Köln gemeinsam weihnachtliche Lieder gesungen. Für viele das emotionales Highlight des Jahres. "Dass so viele Menschen zusammenkommen in einem Stadtion, das ist so absurd, aber so schön." "Wunderschön. Die Vorfreude ist gleich viel größer wie in den letzten Jahren, weil es fehlte etwas." "Dass wir wieder mit allen Menschen zusammen einfach fröhlich ohne Kummer und Sorgen einfach mal feiern können wieder. Und uns auf eine schöne besinnliche Zeit freuen. Manja Schmidt hat den Abend organisiert: "Das ist das Kölner Weihnachtssingen, das größte Mitsingkonzert, das wir in der Stadt haben. Alle Leute freuen sich das ganze Jahr auf dieses Singen. Die Tickets sind zwei Jahre alt, alle haben uns gefragt: Wann geht es wieder los. Es ist einfach eine große Freude, ein Fest zur Einstimmung auf Weihnachten." Seit 2015 treffen sich die Fans, zum Singen vor Weihnachten. Coronabedingt aber musste zuletzt pausiert werden. Der 1. FC Köln spielt übrigens derzeit auf Platz 13. der Bundesliga.

Mehr