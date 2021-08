Noch ist es ruhig vor dem Rheinenergie-Stadion in Köln. Am Sonntag spielt hier dann aber der 1. FC Köln gegen Hertha BSC. Von den geplanten 16.500 Zuschauern im Stadion, sollen 15.500 Geimpfte oder Genesene sein. Vom zweiten Saison-Heimspiel an will der FC fast nur noch genesene oder geimpfte Zuschauer in Stadion lassen. Und negativ Getestete nur noch in begründeten Ausnahmefällen, etwa Kinder und Jugendliche. Der Bundesligist will damit nach eigener Aussage ein klares Zeichen setzen, wie es mit dem Profi-Fußball weitergehen könnte. Stimmen dazu aus Köln: "Ja, ich würde das voll unterstützen, denn das soll ja letztendlich auch dazu dienen, dass die Impf-Skeptiker, wenn sie denn Interesse haben am Fußball, sich impfen lassen." "Also ich halte das für in Ordnung. Ich kenne die Dortmunder Regel ganz gut, wo die Erwachsenen also entweder nachweisen können, dass sie die Krankheit überstanden haben, also genesen sind, oder auch geimpft worden sind. Und bei den Kindern und Jugendlichen ist es so, dass die allerdings noch einen Test nachweisen müssen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das vollkommen in Ordnung. Das würde ich mir ehrlich gesagt auch für andere Bundesligisten wünschen." "Der Ansatz ist grundsätzlich nicht der verkehrteste, weil, ich sage mal so, gerade bei uns hier in Deutschland ist der Fußball hat ja schon, sagen wir mal, eine hohe Priorität. Sagen wir es mal so, ne." "Letztendlich geht es ja nicht nur um den Einzelnen, sondern es geht um uns alle. Wir leiden ja alle dann darunter, wenn die Inzidenz weiter hoch bleibt. Und deswegen finde ich es gut, dass also auch in diesem großen Rahmen von großen Vereinen, wie jetzt auch von Dortmund oder wie es auch andere Veranstaltungen sind, dass da jetzt dieser, sagen wir mal, sanfte Druck ausgeübt wird." Für das Kölner Modell gibt es Zustimmung und Ablehnung. Kritiker sehen darin eine Impfpflicht durch die Hintertür und fordern Geimpfte, Genesene und negativ Getestete gleich zu behandeln. Befürworter sehen darin die einzige Möglichkeit, die Stadien irgendwann wieder voll zu machen. Von einer einheitlichen Lösung in der Zuschauerfrage ist die Liga aber noch weit entfernt.

