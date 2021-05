Am Jahrestag der Ermordung von George Floyd durch einen weißen Polizisten haben Menschen in Minneapolis und in vielen anderen Städten der USA an den Tod des Afroamerikaners. Am 25. Mai 2020 hatte der inzwischen entlassene und verurteilte Polizist Derek Chauvin George Floyd bei einer Festnahme neuneinhalb Minuten lang mit dem Knie auf dem Hals am Boden fixiert und auch dann nicht von ihm abgelassen, als Floyd flehte, er bekomme keine Luft. Floyds auf einem Handyvideo festgehaltener Tod hatte eine Protestwelle gegen Rassismus und Polizeigewalt ausgelöst. Einige Demonstrationen schlugen in Gewalt um. Zum Jahrestag trafen sich US-Präsident Joe Biden mit Angehörigen des Opfers im Weißen Haus. "Wir müssen handeln. Der Kampf um die Seele Amerikas ist ein ständiges Hin und Her zwischen dem amerikanischen Ideal, dass wir alle gleich geschaffen sind, und der harten Realität, dass der Rassismus uns schon lange auseinandergerissen hat", sagte Biden am Dienstag mit Blick auf ein nach George Floyd benanntes Gesetz für Polizeireformen. Der "George Floyd Justice in Policing Act" will eine gerechte Behandlung von Minderheiten durch die Strafverfolgungsbehörden sicherstellen. Im März verabschiedete das Repräsentantenhaus mit demokratischer Mehrheit den Gesetzesentwurf, der umstrittene Polizeitaktiken wie Würgegriffe verbietet und es gleichzeitig erleichtert, einzelne Polizisten wegen rechtswidrigen Verhaltens zu verklagen.

Mehr