Während die Menschen im Osten des Landes mit starken durch den Monsun ausgelösten Überschwemmungen zurechtkommen müssen, breitet sich in Indien das Coronavirus rasant aus. Das geht aus neuen Zahlen des Gesundheitsministeriums hervor: Demnach wurden fast 53.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Insgesamt sind in dem Land mit der weltweit zweithöchsten Bevölkerungszahl bislang 1,8 Millionen Corona-Fälle bestätigt. Die Zahl der Toten steigt demnach auf über 38.000. Obwohl es in vielen Gebieten, wie in der Hauptstadt Neu-Delhi und den Metropolen Mumbai und (Chennei) Chennai flächendeckende Lockdowns herrschen, steigen die Zahlen landesweit in die Höhe. "In Uttar Predeesh Pradesh, sowie den anderen Staaten im Osten Bihar und Westbengalen sowie im Süden Andhra Predeesh Pradesh und Telangana, dort läuft es irgendwie nicht so gut und die Zahlen sind angestiegen." , sagt der indische Arzt Sandepp Nayar. Auch Indiens Innenminister Amit Shah wurde positiv auf das Virus getestet und in ein Krankenhaus eingelieferrt. Er ist enger Vertrauter von Premierminister Nahendra Modi. Er rief über Twitter alle, die in den vergangenen Tagen in seiner Nähe waren, dazu auf, sich zu isolieren und testen zu lassen. Laut einer Zählung der Nachrichtenagentur Reuters sind weltweit mittlerweile mehr als 17,9 Millionen Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert und über 685.000 mit oder an den Folgen des Erregers gestorben. Die meisten Fälle und Todesopfer melden die USA, gefolgt von Brasilien und Indien. Die im Osten stark vom Virus betroffenen Menschen, müssen zusätzlich wegen der heftigen Überschwemmungen in Notunterkünften untergebracht werden. Das erhöht das Risiko einer Ausbreitung der Krankheit unter den Vertriebenen.

