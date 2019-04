Die 10-jährige, britische Skaterin Sky Brown beeindruckt mit ihren Fähigkeiten auf dem Board. Ihre Mutter ist Japanerin und ihr Vater Brite. Sie lebt aber auch viel in den USA. Nun hat sie am Wochenende bei ihrer Teilnahme an den britischen Meisterschaften, die in Salford, in der Nähe von Manchester, stattfanden, mit ihrer Leistung die Goldmedaille gewonnen. Und damit rückt sie ihrem Ziel näher, im Jahr 2020 bei den Olympischen Spielen von Tokio mit dabei zu sein. Dann wäre sie 12 und damit die jüngste Teilnehmerin, die je bei Olympischen Sommerspielen an den Start ging.