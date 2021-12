10 Millionen US-Dollar beschlagnahmt und 57 Festnahmen - das ist das Ergebnis einer Razzia im Drogenmilieu in Panama. Das teilte der Sicherheitsminister des mittelamerikanischen Landes am Montag mit. Die Aktion in der Stadt Colon richtete sich gegen Mitglieder des sogenannten Golf Clans, eine der größten kriminellen Organisationen in der Region. Bei den Ermittlungen zu der Razzia hatte Panama mit Behörden aus Kolumbien, Costa Rica und den USA zusammengearbeitet. Das Land liegt an einer der Hauptschmuggelrouten für Drogen aus Südamerika in die USA und Europa.

