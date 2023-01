STORY: Dieses vielstimmig vorgetragene Ständchen erklingt zu einem wirklich besonderen Anlass: 200 Jahre sind Francesca und Maria Ricciardi alt, gemeinsam, versteht sich. Am Montag war dieser außergewöhnliche Jubeltag der Zwillinge. Und gekommen waren so einige, um das Duo zu feiern. Unter den Gästen befand sich unter anderem auch der Bürgermeister der süditalienischen Gemeinde Anzano di Puglia, ein Enkel der Damen, einer unter vielen. "Wir haben 50 Enkelkinder." Francesca Ricciardi sagte, mit einem so langen Erdendasein habe sie nicht gerechnet. Das sei ein Geschenk Gottes, das hätten ihre Leben so gar nicht hergegeben. Gearbeitet haben die beiden Schwestern auf dem Feld und als Stickerinnen. Und gewohnt haben sie stets in ihrem kleinen Städtchen, und das ganze zehn Dekaden lang.

