Mindestens 100 Menschen sind am Wochenende bei Angriffen auf zwei Dörfer in Niger getötet worden. Die beiden Ortschaften in der Nähe der Grenze zu Mali seien am Samstag überfallen worden, teilte die Regierung mit. In Sicherheitskreisen geht man davon aus, dass die zeitgleichen Angriffe von mutmaßlichen Islamisten durchgeführt wurden. Niger war in der Vergangenheit wiederholt Schauplatz von Angriffen von Islamisten mit Verbindungen zur radikalen IS-Miliz und zu Al-Kaida. Im vergangenen Jahr wurden dabei Hunderte Menschen getötet.

Mehr