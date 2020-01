Wohl aufgrund schlechter Ausstattung sollen im staatlich geführten Krankenhaus in der Stadt Kota im Osten des indischen Bundesstaats Rajasthan seit Anfang Dezember Dutzende Säuglinge gestorben sein. Klinik-Leiter Suresh Dulara nannte am Donnerstag Zahlen. "Laut der Statistik vom Chef der Kinderstation wurden hundert Todesfälle registriert." Lokale Medien berichteten über drei weitere tote Babys in den ersten zwei Tagen des neuen Jahres. Patienten und Angehörige reagierten verunsichert. "Ich wurde gestern hier aufgenommen, habe aber erst heute eine Decke ausgehändigt bekommen", berichtet diese frischgebackene Mutter. "Sie kümmern sich nicht wirklich um uns. Meine Familie hat mir eine Decke von zu Hause mitgebracht. Wir Älteren frieren schon so, und sie sind gerade erst geboren." Heizungen gebe es nicht, sagt sie auf Nachfrage noch. Ein Mann wollte für seinen Enkel Konsequenzen ziehen. "Die Ärzte schauen schon regelmäßig vorbei. Aber wir sind nicht zufrieden mit der Behandlung, dem Kind geht es nicht besser. Wir bringen es ins Krankenhaus von Jaipur. Hier hören wir jeden Tag aufs Neue von toten Säuglingen. Das macht uns Angst, wir gehen nach Jaipur in die Klinik." Seitens der Regierung des Bundesstaates hieß es am Donnerstag via Kurznachrichtendienst Twitter, man habe den indischen Gesundheitsminister zu einem Besuch nach Kota eingeladen, damit er die guten Zustände dort selbst begutachten könne. Die Zentralregierung beschloss ihrerseits, ein Expertenteam zusammenzustellen, um die Bedürfnisse in dem betreffenden Krankenhaus abzuklären.