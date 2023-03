STORY: Am Samstag jährte sich die Katastrophe von Fukushima zum 12. Mal. Am 11. März 2011 um 14:46 Ortszeit war es nach einem Erdbeben zu einer extremen Tsunami-Welle gekommen, in deren Folge auch das örtliche Kernkraftwerk zerstört wurde und insgesamt rund 20.000 Menschen ums Leben kamen. Dazu der japanische Premierminister Fumio Kishida bei einer Gedenkveranstaltung am Samstag in Fukushima: "Das schwere Erdbeben, der große Tsunami und der Unfall im Kernkraftwerk Fukushima Dai-ichi von Tokyo Electric Power haben vielen Bürgern der Präfektur das Leben geraubt. Selbst jetzt kann ich das Gefühl der Trauer kaum ertragen, wenn ich an die Gefühle derjenigen denke, die geliebte Familienmitglieder, Verwandte und Freunde verloren haben." In dem Dorf Hisanohama, rund 30 Kilometer südlich des zerstörten Kernkraftwerks Fukushima Dai-ichi, kamen Hunderte Personen zusammen, um Blumen niederzulegen und gemeinsam an den Moment der Katastrophe zu erinnern, der das Leben von vielen Menschen dauerhaft verändert hat.

