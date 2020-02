Mit der traditionellen Weiberfastnacht ist am Donnerstag der Straßenkarneval in Köln gestartet. Hunderttausende Feierwütige zogen in die Karnevalshochburg ein, um gemeinsam zu schunkeln, zu tanzen, zu singen und anzustoßen. "Wir erinnern uns an alte Zeiten, wie das wohl war vor 30 Jahren. Wir haben wirklich voll Spaß." "Wir haben gar keine Rückenprobleme mehr." "Und heute Morgen sind wir auch gut aus dem Bett gekommen." "Ja, das ist Kölsch, einfach nur zusammen sein, schunkeln, und, und, und." Um 11.11 Uhr übernahmen die bunt verkleideten Jecken die Herrschaft über die rheinische Innenstadt. Kölsch und Konfetti auf dem Alter Markt gehörten wie jedes Jahr quasi verbindlich dazu.