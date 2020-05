Ein kleines Video sorgt für große Schlagzeilen in der Skateboard-Szene. Der erst 11-jährige Brasilianer Gui Khury schaffte kürzlich durch intensives Training während des Corona-Lockdowns als Erster einen Ten-Eighty (1080), also eine dreimalige 360-Grad-Drehung in der Luft, während seiner Fahrt auf einer vertikalen Rampe. Damit übertraf er den Rekord der Skateboard-Legende Toni Hawk aus dem Jahr 1999. Doch der 11-Jährige hat bereits weitere sportliche Ziele - wie er nach seinem Rekord in Brasilien kund tat: "Ich möchte auf jede Fall an einer Olympiade teilnehmen. Egal ob ich da im Street-Contest oder in einer Bowl fahren muss. Das wäre fantastisch." Die Trainingsmöglichkeiten von Gui Khury sind ideal. Der Junge nutzt seine private Skate-Halle im südbrasilianischen Curitiba auf dem Grundstück seiner Großmutter. Und weitere Zeit die Tricks zu verfeinern bleibt ihm auch, da die Olympischen Sommerspiele von Tokio wegen der Corona-Pandemie auf das Jahr 2021 verschoben wurden.