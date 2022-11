STORY: Feierstimmung am Mittwoch im legendären Kaufhaus des Westens in Berlin. Das KaDeWe feiert sein 115. Jubiläum. Seit Jahren wurde es für viel Geld umfassend umgebaut und hübscher gemacht. Nun ist man fast fertig - und das Kaufhaus erstrahlt in einem neuen Glanz. 2000 Gäste wollten sich das nicht entgehen lassen. Darunter auch viele Prominente, wie der Schauspieler Lars Eidinger: "Ja, ich habe es immer sehr geliebt, hier zu sein, einfach, weil es so was Großbürgerliches hat und weil man sich die Leute anschauen kann, und diese Opulenz, und trotzdem hat das so was sehr Berlin-typisches, finde ich. Man sieht sehr schräge Gestalten und einfach die Zeit zu verbringen, gar nicht unbedingt hierher zu fahren, um was zu kaufen, sondern auch einfach um zu schauen. Ja, das war eigentlich eine Tradition in meinem Leben, ja." Auch die Schauspielerin und Moderatorin Paulina Rojinski hat ein ganz persönliches Verhältnis zum KaDeWe: "Und ich liebe wirklich das KaDeWe, weil es für mich immer einen Hauch Urlaub hat und ja, natürlich auch ein kleines Belohnungszentrum aktiviert wird, oder auch einfach Window-Shopping, dass man sich inspirieren lässt. Es hat einfach so einen ganz schicken, tollen Flair, trotzdem mit so einer Berliner Schnauze und so einer Easy-Going Art. Also ich finde es ist perfekt, also jetzt mit der Renovierung. Das finde ich sehr beeindruckend. Es ist noch mal einen Ticken schicker und ein bisschen stylischer geworden. Das Kaufhaus des Westens wurde im März 1907 eröffnet und wurde bald zu einem Besuchermagneten. Schon immer geht es hier nicht nur ums Einkaufen. Sondern auch ums Gucken und Staunen. Im Erdgeschoss reiht sich Luxus-Boutique an Luxus-Boutique. Und - das ist allgemein bekannt - Luxusprodukte gehen auch dann noch, wenn der Rest der Welt eher in Krisenstimmung ist.

