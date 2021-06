Bei der Fußball-Europameisterschaft ab Mitte Juni dürfen bis zu 14.000 Fans in der Münchner Allianz-Arena mitfiebern. 20 Prozent der Plätze in dem Stadion dürften besetzt werden, sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Freitag nach einer Sitzung des Ministerrats. "Wir haben uns das genau angeguckt und wir glauben, dass wenn die Fußball-EM in München stattfindet, würde uns freuen, und dass es insofern ein Pilot- und ein Probelauf sein kann für weiteren Profisport in Deutschland. Deswegen eignet sich das hervorragend auch als Testfall. Da auch München unter 35 liegt, Bayern insgesamt unter 30 liegt, ist das insgesamt möglich mit einem strengen Hygienekonzept, das das Gesundheitsamt und die Stadt München schon miteinander besprochen haben - mit Test, alle getestet, mit Maske und was vor allen Dingen wichtig ist, die Zu- und Abgänge zu organisieren, damit es zu keinen entsprechenden Aufläufen kommt." Nach den bayerischen Corona-Regeln sind eigentlich bei Außenveranstaltungen bis zu 500 Zuschauer zugelassen. Die Uefa hatte die Anwesenheit von mindestens 14.500 Zuschauern bei den Spielen gefordert. In München sollen drei Vorgruppenspiele und ein Viertelfinale ausgetragen werden. Los geht es dort am 15. Juni, wenn die deutsche und die französische Nationalmannschaft aufeinander treffen. In anderen Spielstätten sind teilweise mehr Fans erlaubt: So dürfen etwa in Amsterdam und Madrid jeweils ein Drittel der Plätze besetzt werden. Bilbao und Dublin mussten dagegen auf Spiele verzichten, weil sie nicht garantieren konnten, dass genügend Fans ins Stadion dürfen. Die Fußball-EM wird vom 11. Juni bis zum 11. Juli ausgetragen.

