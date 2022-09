STORY: Trauriger Fund auf King Island. Mindestens 14 Pottwalkadaver liegen am Strand der südostaustralischen Insel. Laut Angaben des australischen Umweltministeriums handelt es sich ausschließlich um junge Männchen. Sie seien bereits tot gewesen, als sie am Montag entdeckt wurden. Experten sollen vor Ort untersuchen, warum die Tiere gestrandet sind. Die Behörden prüfen zugleich, wie die Kadaver beseitigt werden können. Laut lokalen Medien könnte die Umgebung zu felsig sein, um die toten Tiere mit Fahrzeugen abzuschleppen. Womöglich müssten sie zur natürlichen Verwesung einfach liegen bleiben. Walstrandungen wie diese wurden bereits früher von King Island gemeldet, der genaue Grund dafür sei aber immer noch unbekannt ist, so die Lokalmedien.

