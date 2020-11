Vietnam, als Gastgeber des jüngsten Asean-Gipfels, zeigte sich am Sonntag in Feierlaune. Inmitten der Handelsstreitigkeiten mit den USA hat China zusammen mit 14 weiteren Asien-Pazifik-Staaten den größten Freihandelsblock der Welt geschmiedet. Das Abkommen wurde am Sonntag beim einem virtuellen Gipfel des südostasiatischen Asean-Staatenbundes unterzeichnet. Dieser neuen sogenannten "Regionalen Umfassenden Wirtschaftspartnerschaft, abgekürzt RCEP, gehören neben den zehn Asean-Staaten auch Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland an. Die 15 Mitglieder streben in den kommenden Jahren eine schrittweise Senkung von Zöllen an. Gipfel-Gastgeber Vietnam erklärte, dass der Handelspakt rund ein Drittel der globalen Wirtschaftsleistung umfasse. Und mit 2,2 Milliarden Verbrauchern gehören rund 30 Prozent der Weltbevölkerung dazu. China, Japan und Südkorea sind damit erstmals gemeinsam in einem Freihandelsabkommen vertreten. Das neue Abkommen dürfte Chinas Position und Einfluss in der wirtschaftlich am schnellsten wachsende Region der Erde weiter stärken. Experten zufolge könnte die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt damit auch die im Zuge des Handelsstreits mit den USA eingeleitete Verringerung ihrer Abhängigkeit von Märkten in Übersee forcieren.

