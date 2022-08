STORY: Weltrekord am Wochenende in Bogota, der Hauptstadt Kolumbiens. Dabei handelte es sich nach Angaben der Veranstalter, mit rund 16.000 Musikern, um das größte Konzert, das je organisiert wurde. Zusammengekommen waren auch Sänger und Kinderchöre, die vom Philharmonischen Orchester Bogotas einberufen worden waren. Und zu hören gab es unter anderem Beethovens 9. Symphonie sowie Musik mit sozial- und politikkritischen Texten. Die Veranstaltung fand im Simon Bolivar Metropolitan Park in Bogota statt und wurde organisiert, um den Abschlussbericht der kolumbianischen Wahrheitskommission, der im Juni veröffentlicht wurde, zu feiern. Die Wahrheitskommission wurde im Rahmen eines Friedensabkommens zwischen der Regierung und den Farc-Rebellen im Jahr 2016 eingerichtet. Sie sollte die Wahrheit über die Menschenrechtsverletzungen aufdecken, die während des fast 60-jährigen internen Konflikts in Kolumbien begangen wurden. Das traurige Ergebnis lautet: Von 1985 bis 2018 wurden rund 450.000 Menschen getötet und bis zum Jahr 2019 über 7,7 Millionen Menschen vertrieben.

