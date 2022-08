STORY: Die Witwe des verstorbenen Basketballstars Kobe Bryant bekommt 16 Millionen US-Dollar. Ein Geschworenengericht gab ihr Recht, nachdem sie gegen die Veröffentlichung von Fotos geklagt hatte. Das haben US-Medien berichtet. Im Jahr 2020 waren ihr Mann und ihre Tochter tödlich mit einem Hubschrauber verunglückt. Kurz danach waren Fotos von dem Absturz in Umlauf geraten. Vanessa Bryant war im Gerichtsgebäude von Los Angeles anwesend, als das Urteil nach einem elftägigen Prozess verlesen wurde. Sie hatte den Bezirk Los Angeles wegen Verletzung ihrer Privatsphäre verklagt und Mitarbeiter des Sheriffs und der Feuerwehr beschuldigt, Bilder des Absturzes privat weitergegeben zu haben - auch an Gäste in einer Bar. Bei dem Unfall im Jahr 2020 in Calabasas in Kalifornien starben neben dem Basketballstar und seiner Tochter noch sieben weitere Menschen. Einem anderen Kläger wurden in diesem Zusammenhang 15 Millionen Dollar zugesprochen. Vanessa Bryant hatte auch Klage gegen das Hubschrauber-Charterunternehmen sowie gegen die Rechtsnachfolge des verstorbenen Piloten eingereicht. Um einen Rechtsstreit vor Gericht zu vermeiden, hatte sich der zuständige Bezirk in einem ähnlichen Fall bereit erklärt, 2,5 Millionen Dollar zu zahlen. Kobe Bryant war 41 Jahre alt, als er starb. Der gefeierte Spieler der Los Angeles Lakers und 18-fache All-Star gewann fünf NBA-Meisterschaften und wurde 2020 posthum in deren Hall of Fame aufgenommen.

