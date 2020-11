Vier Jahre und sechs Monate Haft. So lautet das Urteil für den Hauptangeklagten im Prozesse um den Tod eines Feuerwehrmanns, das das Landgericht Augsburg am Freitag verkündet hat. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 17-Jährige einen 49 Jahre alten Feuerwehrmann und Familienvater am Abend des 6. Dezember 2019 nach einer zufälligen Begegnung in Augsburg und einem spontan entstandenen Streit mit einem gezielten Schlag getötet hat. Ein weiterer Angeklagter wurde wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Jugendstrafe von einem Jahr und vier Monaten auf Bewährung verurteilt. Bei einem dritten Angeklagten wurde die Entscheidung über die Verhängung einer Jugendstrafe zur Bewährung ausgesetzt. Die Staatsanwaltschaft hatte den Angeklagten Körperverletzung mit Todesfolge bzw. gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Christian Grimmeisen, Sprecher des Landgerichtes Augsburg: "Zur eigentlichen Tat hat die Kammer eben festgestellt, dass es einen kurzen Wortwechsel gab zwischen einem aus der Gruppe und der getötete Feuerwehrmann hier kurz in eine körperliche Auseinandersetzung einstieg, indem er diese Person geschubst hat. Dieses Geschehen war aber nach Ansicht der Kammer beendet, als der Hauptangeklagte von der Seite den Feuerwehrmann mit der Faust geschlagen hat, was letztlich zum Tod geführt hat." Anwältin Marion Zech vertrat in dem Prozess die Nebenklage: Der getötete 49-Jährige war am Nikolaustag mit seiner Frau und einem befreundeten Paar von einem Weihnachtsmarktbesuch zum Königsplatz in Augsburg gegangen. Dort war er in einen Streit mit einer Gruppe Jugendlicher geraten. Nach einem Schlag des Hauptangeklagten erlitt er eine Hirnblutung und starb kurz darauf. Der 50-jährige Begleiter des Mannes wurde bei dem Vorfall schwer verletzt. Die Tat in der Vorweihnachtszeit hatte bundesweit für Entsetzen gesorgt.

