Bei diesen Bildern könnte es sich um den Tatort einen schweren Sexualdelikts handeln. In Mühlheim an der Ruhr sollen fünf Kinder und Jugendliche am Freitag eine 18-jährige Frau vergewaltigt haben. Der Sprecher der Polizei Essen, Peter Elke, sagte Anwohner hätten am späten Abend die Polizei alarmiert. "Sie sind in den Garten gegangen und haben in einem angrenzenden Waldgebiet eine Frau gesehen in einer eindeutigen Situation. Zwei Verdächtige waren bei dieser Frau. Man hat parallel uns sofort informiert, was dort passiert. Wir haben mehrere Streifenwagen dort hingeschickt, und glücklicherweise haben wir einige hundert Meter entfernt eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen angetroffen, auf die dann die Beschreibung dann auch zutraf. Und das sind jetzt unsere dringend tatverdächtigen Personen im Rahmen der Ermittlungen, die wir wegen einer schweren Sexualstraftat durchführen." Da die Zwölfjährigen vor dem Gesetz noch nicht strafmündig sind, seien sie direkt ihren Eltern übergeben worden, so der Sprecher von der Polizei Essen. "Wir waren uns relativ schnell sicher, dass zwei Personen erst 12 Jahre alt waren. Die Beschreibungen deckten sich mit denen der Zeugen und auch des Opfers. Die drei anderen Personen sind 14 Jahre alt." "Die 14-jährigen dringend Tatverdächtigen sind festgenommen worden. Die sind in der Nacht von Freitag auf Samstag auch bei uns in einer Polizeizelle in Polizeigewahrsam verblieben, bis sie dann im Laufe des Samstages vernommen werden konnten und sich auch eingelassen haben zu dem Sachverhalt." Allerdings gelte auch für die 14-jährigen der Schutz von Jugendlichen, weshalb die dringend Tatverdächtigen Jungen nach ihrer Vernehmung freigelassen worden seien. Die junge Frau kam ins Krankenhaus. "Das Opfer ist verletzt worden durch die Tat - nicht nur durch die Auswirkung, was dort möglicherweise passiert ist, sondern auch durch die tatbeteiligten fünf Personen - ist anschließend ins Krankenhaus gebracht worden und dort behandelt worden. Wir als Polizei betreuen auch die Frau jetzt im Augenblick und auch die Familie. Aber zu weiteren Einzelheiten zu dieser Frau kann ich keine Auskünfte geben." Medienberichten zufolge hat das Jugendamt den Familien der Täter Hilfe angeboten. Die Tatverdächtigen sind bulgarischer Herkunft, wie die Polizei mitteilte.