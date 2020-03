Die Emanuel-Lasker-Oberschule in Friedrichshain ist eine von drei Schulen in Berlin, die am Dienstag geschlossen blieben. Die Anzahl drei trifft in der Hauptstadt auch auf die laborbestätigten Coronavirusinfektionen zu. Im Bundesvergleich ist dies hingegen eine geringe Zahl. Wie Lars Schade vom Robert-Koch-Institut am Dienstagmorgen mitteilte, wurden in Deutschland bisher 188 Covid-19-Fälle bestätigt. "Wir haben mit Stand heute insgesamt 90.900 Covid-19-Fälle weltweit gemeldet, davon 80.280 in etwa aus China und aus 72 Ländern der Welt, inzwischen weitere 10.600 Fälle. Und wenn man sich die neu hinzugekommenen Fälle seit gestern anschaut, dann sieht man, dass die Dynamik sich doch von China weg verlagert. In China sind 10, 15 Fälle dazugekommen und weltweit in diesen 72 Ländern betroffenen Ländern weitere 1700 Fälle." Im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen sind es mit rund 100 Infizierten die meisten, dahinter folgen Bayern und Baden-Württemberg mit jeweils über 25. Neben einer Husten- und Niesetikette sowie gründlichem und häufigem Händewaschen, kann man laut Schade auch noch mehr tun: "Man kann nämlich seine Kontakte reduzieren. Das heißt, man sollte, wenn vermehrt Fälle in der Region auftauchen, zu Hause bleiben. Wenn es möglich ist, Zimmer zum Beispiel auch regelmäßig lüften, nicht notwendige Reisen nicht durchführen, also absagen oder verschieben. Wenn die Infektionsquelle in unmittelbarer Nähe ist, kann man auch seine Aktivitäten möglichst auf die Versorgungsgänge reduzieren und auch private Kontakte aufs Notwendigste reduzieren." Schüler und Lehrkräfte der Emanuel-Lasker-Oberschule sind weiterhin angehalten Zuhause zu bleiben. Erst wenn die Kontakte des Mannes ausfindig gemacht und isoliert wurden, kann der Schulbetrieb wieder aufgenommen werden.