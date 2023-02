STORY: "Guten Morgen, Leute. Ich werde gleich zur Sache kommen. Ich trete zurück - für immer." Tom Brady dürfte bei einigen am Mittwoch ein kleines Déjà-vu ausgelöst haben. Der American-Football-Star erklärte am Mittwoch das Ende seiner aktiven Laufbahn. Vor einem Jahr hatte er das schon einmal verkündet, seine Meinung aber ein paar Wochen später wieder geändert. "Ich mach's nicht langatmig. Man bekommt nur einmal super emotionale Rücktrittsworte, und ich habe meine letztes Jahr aufgebraucht..." Der 45-Jährige, der als einer der besten Quarterbacks in der Geschichte der National-Football-Liga gilt, spielte 20 Jahre lang bei den New England Patriots. Danach wechselte er zu den Tampa Bay Buccaneers, die er 2021 zur Super Bowl-Meisterschaft führte. Dann ging er in den Ruhestand, kehrte kurz darauf aber wieder zurück und unterschrieb erneut bei Buccaneers. Vor gut zwei Wochen schied sein Team in den Playoffs gegen die Dallas Cowboys aus.

Mehr