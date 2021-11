2G-Regeln flächendeckend ab einem bestimmten Schwellenwert - was Bund und Länder jüngst beschlossen haben, läuft bei der Berliner Gastwirtin Tülin Duman bereits länger reibungslos. Ins Café Mundvoll dürfen nur Geimpfte und Genesene kommen. Und wie läuft's? "Das, was wir einführen und wie unsere Politik ist, stimmt mit der Politik oder mit der Einstellung unserer Gäste überein und das ist gut. Das heißt, wir haben jetzt nicht enttäuschte Gesichter vor der Tür, die jetzt nicht mehr rein dürfen. Das war jetzt wirklich sehr selten, dass aus den Stammgästen welche nicht geimpft waren, jetzt seit wir 2G haben." Dass die Besucherzahl in dem von ihr geführten Café Mundvoll trotzdem abgenommen hat, schiebt sie nicht auf die Kontrollen, sondern unter anderem darauf, dass wieder mehr Menschen im Homeoffice arbeiten: "Ich denke nicht, dass wegen 2G die Gäste wegfallen oder irgendwie nicht mehr kommen, sondern das ist insgesamt die Situation. Also wenn sich die Lage jetzt so weiterhin zuspitzt, dann werden weiter auch Leute zu Hause bleiben bzw. sich zurückziehen und es ist auch normal. Ich finde das eine normale und menschliche Reaktion. Und wenn die ins Homeoffice geschickt werden, dann ist es so und wir haben viele Gäste, die hier in den umliegenden Büros arbeiten. Also wenn die nicht mehr zur Arbeit kommen, dann können sie natürlich auch nicht bei uns Essen kommen. Das sind so selbstverständliche Schlussfolgen und wir müssen alle damit umgehen und leben. Und ich denke, die Gesundheit kommt immer vor." Und was sagen die Gäste? "Also wir sind jetzt nicht bewusst wegen 2G hierhergekommen. 3G wäre für uns auch ok. Aber es gibt einem schon ein gewisses Sicherheitsgefühl, auf jeden Fall mit. Also man fühlt sich schon insgesamt sicherer." "Also ich weiß, es ist für alle schwierig. Es ist aber auch genauso schwierig Regelungen zu finden, und ich würde mir einfach wünschen, dass alle sich ab und zu mal sagen, komm, wir machen das jetzt solidarisch. Wenn das jetzt die Regel ist, dann halten wir uns daran, wenn es morgen eine andere ist, wir machen mal flexibel einfach mit, und ich glaube, nur so kommen wir irgendwie mal zum Ziel und das ist auch ein gesellschaftlicher, solidarischer Gedanke, sich selbst da mal ein bisschen in den Hintergrund zu stellen mit seinen Befindlichkeiten und Wünschen und Ängsten." Bereits am 15. November hatte der Berliner Senat 2G-Regeln eingeführt, laut derer nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt zu Restaurants, Kinos und Theatern haben. Im Café Mundvoll hat man das gelassen aufgenommen. Mal sehen, ob dann bald 2-G-Plus kommt.

