Massiver Streik im Transportwesen in Griechenland am Dienstag. Busse, Bahnen und Fähren fuhren nicht, was zu heftigen Staus von Privatautos unter anderem in der Hauptstadt Athen führte. Tausende Personen, die von Gewerkschaften aufgerufen worden waren, gingen auf die Straße und protestierten gegen die geplante Rentenreform der konservativen Regierung. Die Demonstranten zeigten verärgert über die aktuellen Pläne: "Egal, was wir im Renten- und Gesundheitswesen erreicht haben, so wird das Sozialversicherungssystem mit dieser Gesetzesvorlage in Richtung Privatisierung getrieben. Und nur diejenigen, die es sich leisten können, werden eine gute Gesundheitsversorgung bekommen." "Im Grunde genommen verlieren wir das Recht, in einem angemessenen Alter in Rente gehen zu können. Sie wollen, dass die staatliche Rente in Höhe von nur 340 Euro liegt." Der 24-stündige Streik, der von mehreren Gewerkschaften organisiert wurde, war der dritte nach dem Antritt der konservativen Regierung im Juli 2019.