STORY: Die Schlangen wurden immer länger, jetzt haben die Verantwortlichen in London die Reißleine gezogen: Mit einer voraussichtlichen Wartezeit von mindestens 24 Stunden bis zum Erreichen des Sargs von Queen Elizabeth II. ist für die britischen Behörden am Samstag ein Schlusspunkt erreicht. Das Kulturministerium forderte die Bevölkerung am Samstag auf, sich nicht neu zum Abschiednehmen in die Schlange einzureihen. "Bitte nicht mehr anreisen", lautete der Appell. Kurz zuvor hatte das Ministerium schon angekündigt, den Zugang zum Ende der Warteschlange vorübergehend zu schließen, wenn der Andrang zu groß werde. Zehntausende haben Elizabeth bereits die letzte Ehre erwiesen und dafür viele Stunden lang auf den Zutritt zur Westminster Hall gewartet, wo der Sarg der Queen steht. Elizabeth war am 8. September im Alter von 96 Jahren gestorben. Zum Staatsbegräbnis am Montag werden Staats- und Regierungschefs aus aller Welt erwartet.

