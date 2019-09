25 Jahre ist es her, dass die Kultserie "Friends" zum ersten Mal über die Bildschirme der Welt lief. Der legendäre Treffpunkt des fiktiven Freundeskreises "Central Perk" wird nun zu einem Ort, an dem Fans der Sitcom in Erinnerungen schwelgen können. Kurz nach ihrem Start im Jahr 1994 wurden die Darsteller der New Yorker Freundesclique zu Stars. Unter anderem: Jennifer Aniston, Courtney Cox und David Schwimmer. Maggie Wheeler, die Darstellerin der nervigen Janice, erklärt, was "Friends" so besonders macht: "Diese Show hat etwas mystisches, weil sie ja so viele Generationen schon begleitet hat. Menschen, egal wie alt, schauen sie. Auch die jüngeren Generationen, deren Alltagserfahrungen mittlerweile ganz andere sind , finden die Serie genau so unterhaltsam und schauen sie sich immer wieder an. Ich denke, da steckt auch ein bisschen Magie dahinter." Es sind alltägliche Szenen, die die Serie ausmachen. Momente im Leben, die viele auf irgendeine Weise nachempfinden können. Wie zum Beispiel das Hochtragen einer neuen Couch, was einem manchmal die Nerven rauben kann. Bei der Pop-Up-Ausstellung können Fans der Seifenoper die Szenen besuchen und mehr herausfinden. Unter anderem wird auch ein Truthahn ausgestellt, den Monica in einer Folge auf dem Kopf trägt, um Chandler zu belustigen. 2004 wurde die Produktion beendet. Doch noch heute wird sie von vielen geschaut. Wie die New York Times herausfand, bezahlte der Streamingdienst Netflix stolze 100 Millionen Euro für die Ausstrahlungsrechte im Jahr 2019.