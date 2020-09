Rettern gelang es am Dienstag rund 25 Wale zu befreien, die am Vortag auf einer Sandbank vor der australischen Insel Tasmanien gestrandet waren. Und sie hegen auch weiterhin die Hoffnung, innerhalb der kommenden Tage Dutzende weitere Tiere zurück ins offenen Meer zu bekommen. Nach Angaben von Fachleuten sind jedoch bereits etwa 90 der 270 Wale gestorben. Die Gruppe von Grindwalen wurde am Montag erstmals im flachen Wasser vor der zerklüfteten Küste gesichtet. Nic Deka, örtlicher Chef der Nationalparks zur aktuellen Lage vor Ort: "Wir haben derzeit etwa 25 gerettet und sie aus dem Kanal auf das Meer hinaus eskortiert. Und die Teams arbeiten weiter, so dass sich ihre Zahl noch erhöhen wird, bevor der Tag zu Ende ist." Die Bergung der Meeressäuger gestaltet sich schwierig, denn sie müssen unter anderem mit speziellen Tüchern in tieferes Wasser gezogen werden. Rund 40 Wissenschaftler, 20 Polizisten, Fischer und Freiwillige sind an den harten Rettungsarbeiten beteiligt. Bisher ist unklar, warum genau die rund 270 Wale gestrandet sind. Aber besonders in dieser Gegend kommt das immer wieder vor.

