Vor drei Jahrzehnten wurde die Demokratiebewegung auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking niedergeschlagen. Zehntausende Studenten hatten dort für Demokratie, Transparenz und Pressefreiheit demonstriert. Doch am 4. Juni 1989 schickte die Regierung Panzer und ließ Soldaten in die Menge schießen. Wie viele Menschen dabei ums Leben kamen, ist ein Staatsgeheimnis. Schätzungen gehen in die Tausende. Wu'er Kaixi war 1989 einer der Anführer der Studentenbewegung. Heute lebt er in Taiwan. O-TON WU'ER KAIXI, FRÜHER ANFÜHRER DER STUDENTENBEWEGUNG: "Wir haben verloren. Die westliche Welt hat eine Chinapolitik entwickelt. Sie nennen sie Bindung, ich nenne sie Beschwichtigung. Die westliche Welt hat China in den letzten 20 oder 30 Jahren zu dem gemacht, was es heute ist. Eine monströse Regierung, die ihr eigenes Volk unterdrückt." Auch 30 Jahre danach ist China von Pressefreiheit und Demokratie noch weit entfernt. Kritik wird noch immer unterdrückt. Menschenrechtler und Oppositionelle werden eingeschüchtert, eingesperrt oder verschwinden auf Nimmerwiedersehen. Mehr als eine Million muslimische Uiguren wurden in sogenannten Umerziehungslagern interniert, auch Christen werden verfolgt. Die Unterdrückung ist Teil der Strategie, den die kommunistische Partei nach dem Massaker entwickelte, sagt Wu'er Kaixi. O-TON WU'ER KAIXI, FRÜHER ANFÜHRER DER STUDENTENBEWEGUNG: "Nach diesem Tag hat die Kommunistische Partei ihre Maske abgenommen. Sie müssen die Menschen nicht länger täuschen und sagen: "Wir öffnen China, wir bringen euch Freiheit!" Nach diesem Tag war die Devise: Wir bringen euch wirtschaftliche Entwicklung und im Gegenzug unterwerft ihr euch." Ein Aufstand, wie vor 30 Jahren ist heute kaum vorstellbar. Dafür sorgen die Polizei, eine hoch entwickelte Überwachungstechnologie und die staatliche Zensur. Die Erinnerung an den 4. Juni 1989 wird systematisch unterdrückt - mit Erfolg. Viele junge Menschen wissen gar nicht, dass mitten in der Hauptstadt einmal ein Massaker passierte. Umso erstaunlicher war die Äußerung des chinesischen Verteidigungsministers vor Kurzem auf einer Konferenz in Singapur. O-TON WEI FENGHE, CHINESISCHER VERTEIDIGUNGSMINISTER: "Das waren politische Unruhen und die Regierung musste das niederschlagen. Die Regierung hat entschlossen gehandelt, um die Unruhen zu beenden. Das war politisch richtig." Nur in Hongkong, das als frühere britische Kolonie Sonderrechte besitzt, ist ein Gedenken an die Ereignisse vor 30 Jahren erlaubt. Bürgerrechtler betreiben dort ein kleines Museum. Sie hoffen, dass das Gedenken das Samenkorn sein könnte, aus dem irgendwann ein politischer Wandel erwächst.