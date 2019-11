Ein Stückchen von der Berliner Mauer ergattern - das wollten nach der legendären Schabowski-Pressekonferenz am 9. November 1989 Viele. Souvenirjäger, professionelle Händler und Menschen, die einfach bei der volksfestähnlichen Stimmung der Tage der Mauer ein möglichst schnelles Ende bereiten wollten. Die sogenannte Mauerspechte legten dafür selbst Hand an. Auch dreißig Jahre nach dem Fall fasziniert die Mauer noch immer. "Ich sehe das jetzt zum ersten Mal hier und es ist noch beeindruckend, dass diese Trennung hier stattgefunden hat, ja, sehr beeindruckend." "Es ist schockierend zu sehen, wie sie Gesellschaften getrennt hat. Auch heute gibt es Orte, an denen Mauern stehen." "Ich habe viele Gefühle und Emotionen, wenn ich das sehe. Die Mauer ist ein Teil auch unserer Geschichte, sagt diese Besucherin aus der Ukraine und zwar kein guter Teil." Etwa 160 Kilometer war die Mauer lang. Die einzelnen Segmente wurden nach der Öffnung nach und nach abgetragen. Heute erinnern einige noch erhaltene Teilstücke in der ganzen Stadt an die ehemalige Trennung und ziehen Tausende Besucher in ihren Bann, wie die East-Side-Gallery. Kani Alavi will den diesen touristischen Hotspot bewahren. Anfang 1990 hatte er ein Kunstwerk auf die Ostwand des Bollwerks gemalt. "Zwischen Januar und Ende September haben die Künstler hier gemalt. Diese Zeitepoche muss eingefroren werden, damit der Ort der Authentizität aufbewahrt wird. Und das ist dann geschehen. Jetzt sind die Menschen total interessiert, diese Bilder zu sehen, nicht neue Bilder oder andere Bilder, die wollen sehen, wo der Trabi durch die Wand fährt oder Bruderkuss." Nicht nur für die Deutschen war der Bau der Berliner Mauer 1961 ein einschneidendes Erlebnis. Weltweit mahnen heute noch Teilstücke des Bauwerks, wie hier in der russischen Hauptstadt Moskau. Sie stehen für Hoffnung und ein friedliches Ende einer traurigen Teilung.