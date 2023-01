STORY: Am 31. Januar endet die Frist zur Abgabe der Grundsteuererklärung und viele Eigentümer könnten ins Schwitzen geraten. Thomas Tewes, Hauptgeschäftsführer des Kölner Haus- und Grundbesitzer-Vereins am Montag in Köln: “Ja, die Nervosität steigt natürlich auch bei unseren Mitgliedern, das muss man sagen. Viele Mitglieder haben noch nicht abgegeben, einfach aus dem Grund, weil sie damit sich überfordert fühlen. Vor allem mit dem Online-Tool, mit Elster, dass sie sagen, ich bin nicht in der Lage, hier am Computer irgendwelche Sachen auszufüllen. Und wenn man selber mal in Elster geht, ist das ja sehr, sehr bürokratisch. Es gibt keine Anleitung. Es gibt zwar eine Hilfe, die sagt also hier fehlen Daten, aber wirklich bürgerfreundlich ist das Portal nicht. Das muss man dazu sagen. Und wir sind seit Monaten sehr, sehr im Beratungsgeschäft tätig, den Leuten Hilfen, Hilfestellungen zu geben, wie sie mit dieser Steuererklärung vorankommen.” Seit Monaten berät der Verein viele Personen und bietet Hilfe an - unter anderem in Form von Vorträgen zur Bewertung von Immobilien. Verschiedene Themen werden besprochen. Beispielsweise: Gehört eine Garage zu einem Haus oder gehört sie nicht dazu und muss separat angegeben werden? Rund ein Drittel der Mitglieder, schätzt der Hauptgeschäftsführer, muss die Erklärung noch einreichen. Thomas Tewes, Hauptgeschäftsführer des Kölner Haus- und Grundbesitzer-Vereins: “Es geht ja kein Weg drumrum. Man muss die Steuererklärung abgeben und man muss sich damit befassen. Und dann sollte man sich auch wirklich jetzt umgehend damit befassen. Es wird keiner schaffen, sie wahrscheinlich heute noch abzugeben, insbesondere wenn die Immobilien etwas umfangreicher sind. Bei einem Einfamilienhaus vielleicht, bei einer Eigentumswohnung, aber nicht bei einem Mehrfamilienhaus. Sonst, wenn es wirklich nicht geht, muss man einen Steuerberater beauftragen. Die haben aber auch unwahrscheinlich viel Arbeit und viele sind nicht mehr bereit, weitere Mandate zu übernehmen. Also jetzt kümmern, jetzt machen, wenn man es nicht selbst kann, vielleicht sogar einen Verwandten. Es können ja auch Verwandte oder Familienangehörige die Steuererklärung abgeben." Die Frist zur Abgabe der Grundsteuererklärung wurde bereits einmal über den 31. Oktober 2022 hinaus verlängert. Bundestag und Bundesrat hatten die Reform nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts im November 2019 beschlossen. Das Gericht forderte die Überarbeitung des Regelwerks, weil die Bemessungswerte für Grundstücke in West und Ost völlig veraltet sind. Infolgedessen müssen 36 Millionen Grundstücke und Häuser neu bewertet werden.

