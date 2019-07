Der Mann, der verdächtigt wird, ein Trickfilmstudio im japanischen Kyoto in Brand gesteckt zu haben, soll Medienberichten zufolge bei seiner Verhaftung gesagt haben, das Studio habe eine Idee von ihm gestolen. Er habe den Angriff geplant. Mit Dutzenden Toten ist es die schlimmste Tat in Japan seit zwei Jahrzehnten. Zahlreiche Verletzte befinden sich noch in kritischem Zustand, so die Behörden. Neunzehn Todesopfer wurden auf der Treppe zum Dach gefunden. Feuerwehrleuten bot sich ein schreckliches Bild. Die Menschen hatten offenbar noch versucht, vor den Flammen nach oben zu fliehen. Die Tür zum Dach war geschlossen, konnte von außen aber geöffnet werden. 78-YEAR-OLD LOCAL RESIDENT, KAZUKO YOSHIDA "Ich bin sicher, dass sie ihr Bestes gegeben haben, um zu flüchten, aber sie konnten nicht. Ich kann es nicht glauben. Man weiß eben nie, was passieren wird. Gerade hatten sie noch Spaß bei der Arbeit." WITNESS, KOZO TSUJI, 72 "Ich bin sicher, wir werden bald Bilder von denen sehen, die gestorben sind. Ich werde sicher einige von ihnen wiedererkennen. Es ist so bedauerlich, dass Menschen, die so viel jünger sind als ich, gestorben sind." 74 Menschen befanden sich in dem Gebäude als das Feuer ausbrach. Zwei Benzinkanister, ein Rucksack und ein Wagen sollen in der Nähe des Geländes gefunden worden sein. Der Verdächtige soll keine Verbindung zu der Firma gehabt haben, meldete der öffentlich-rechtliche Sender NHK. Er befindet sich unter Polizeiaufsicht. Er hat schwere Verbrennungen an Gesicht und Beinen.