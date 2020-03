Für die Familien eines Brautpaares in Indien stellt eine Hochzeit eine nicht unerhebliche finanzielle Anstrengung dar. Vor allem die Familie der Braut muss oft tief in die Tasche greifen und verschuldet sich nicht selten zur Ausrichtung der Feier. Massenhochzeiten sind auf dem Subkontinent eine beliebte Möglichkeit, insbesondere in wirtschaftlich schwächeren Teilen der Gesellschaft. Die Veranstaltungen helfen, die finanzielle Belastung für die Eltern zu verringern. So sind im Bundesstaat Gujarat im Westen Indiens am Sonntag gleich 34 Paare gemeinsam in den Stand der Ehe getreten, gemeinnützige Organisationen hatten die Veranstaltung in die Wege geleitet. Auch Geschenke für die Paare wurden laut Veranstalter gestellt, etwa Motorradhelme. ORGANISER, TUSHAR GUSHIYA "Die Frauen stammen aus sozial schwachen Familien und der Unteren Mittelschicht. Wir übergeben den Paaren 101 Geschenke." GROOM, YOGESH "Es ist toll, auch die Hochzeitsgeschenke. Eine sehr gute Ausrichtung." Traditionell wird in Indien in den Wintermonaten geheiratet.