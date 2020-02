Rund 1000 Personen befanden sich am Freitag im nordrhein-westfälischen Kreis Heinsberg in Quarantäne. Das sagte der Landrat Stephan Pusch im Hinblick auf die Ausbreitung des Coronavirus in seinem Kreis. Dutzende seien von der Krankheit betroffen. Eine stationäre Behandlung sei bei ihnen allerdings nicht notwendig. "Erfreulich ist, dass auch das Umfeld des Ehepaares, auch die Kinder und die Anverwandten alle negativ getestet sind. Das heißt auch im häuslichen Bereich ist nicht zwangsläufig so, dass man über eine zwangsweise Ansteckung nachdenken muss. Was die Untersuchung in Kindergärten angeht, da bringen heute Abend die Ergebnisse." Nicht jede Person, die potenziell mit einem Erkrankten in Kontakt gekommen sein könnte, käme zwangsläufig in Quarantäne. Sonst müsse Pusch seinen halben Krisenstab in Quarantäne schicken, sagte der Landrat. Eine Sperrzone für Heinsberg sei nicht in der Debatte.