Im Hafen von Yokohama in Japan sind mehr als 3700 Passagiere eines Kreuzfahrtschiffes unter Quarantäne gestellt. Ein Mann aus Hongkong, der im vergangenen Monat auf dem Schiff reiste, wurde positiv auf Coronavirus getestet. Der 80-jährige Mann flog nach Japan und bestieg das Schiff "Diamond Princess" der Reederei Carnival Japan am 20. Januar in Yokohama und landete am 25. Januar in Hongkong, wie die Reederei mitteilte. Die Reederei bestätigte, dass das Schiff etwa 24 Stunden länger im Hafen verbleiben muss, damit die Behörden die Gesundheit aller Personen an Bord überprüfen können. Es handelt sich um insgesamt 2666 Gäste und 1045 Besatzungsmitglieder.