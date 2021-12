Zahlreiche Opfer des verurteilten Sexualstraftäters Larry Nassar, langjähriger Arzt des US-Turnverbandes, sollen mit einer Summe von rund 380 Millionen Dollar entschädigt werden. Das teilte ein Anwalt einiger Opfer am Montag mit. Wie das Wall Street Journal am Montag berichtete, deckt der Vergleich die Ansprüche der olympischen Goldmedaillengewinnerinnen Simone Biles, Aly Raisman und McKayla Maroney ab, die zu Nassars bekanntesten Opfern sexuellen Missbrauchs gehören. "An diesem Abend war ich nackt, völlig allein, und er hat mich stundenlang belästigt." Im Rahmen der Einigung erklärten sich USA Gymnastics und das Olympische Komitee außerdem bereit, einige ihrer Vorstandssitze an Opfer zu vergeben und neue Richtlinien zum Schutz der Sportler einzuführen. Der 18 Jahre lang für den US-Turnsport zuständige Arzt war im Jahr 2017 zu 60 Jahren Haft verurteilt worden. Im darauffolgendem Jahr wurde er zudem in Michigan zu 175 Jahren Haft verurteilt, weil er Turnerinnen unter seiner Obhut belästigt hatte.

