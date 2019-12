Die kleine Schokoladenfabrik am Rande von München ist für Schokoholics ein wahres Paradies. Schokolade, wohin das Auge blickt. Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit läuft die Produktion der süßen Köstlichkeiten auf Hochtouren. In einem dicken Strahl fließt die auf 32 Grad erwärmte Vollmilchschokolade in die Formen. Heute sind Weihnachtsmänner, Teddybären und Glücksschweinchen dran. Hier muss jedes Detail stimmen. Ein Mitarbeiter hängt die Formen dann in eine Schleuder, damit sich die Schokolade auch bis ins letzte Barthaar verteilt. Seit dem Sommer werden hier die Artikel für Weihnachten produziert, erzählt Schoko-Chef Hugo Fesey: "Unsere Produktion beginnt im Juni/Juli. In Bayern ist jetzt der Endspurt, weil wir ja zum 5./ zum 6. Nikolaus haben. In den anderen Bundesländern, wo es den Weihnachtsmann gibt, arbeiten wir bis kurz vor dem Fest. Und dann wird bei uns erst auf Ostern umgestellt." Eher winterliche Temperaturen erwarten die Schokofiguren dann auf dem Kühlband, auf dem die Schokolade ausgehärtet wird. Und dann beginnt der schönste Teil der Produktion: das Schminken und Ankleiden: "Wir haben neben dem Nikolaus, wo wir stehen, der hat vier Kilo. Der ist als Rohling gegossen. Wird hinterher geschminkt in Weiß und Zartbitter, hat eine Größe von ungefähr 60 Zentimeter und wird hauptsächlich im Fachhandel verkauft. Früher war es einmal ein reiner Dekozweck. Mittlerweile ist es auch so, dass sich die Familie darüber freut, wenn sie ihn dann an Weihnachten aufessen darf." Rund 50 Tonnen Schokolade werden hier zu Weihnachtsmann und Co verarbeitet. Die kleinste Figur wiegt vier Gramm, der größte Nikolaus bringt stolze vier Kilo auf die Waage. Bevor die zartschmelzenden Naschereien unterm Weihnachtsbaum landen, werden sie von fleißigen Helferlein in bunt leuchtendes Stanniolpapier gewickelt. Um dort dann spätestens an Weihnachten für leuchtende Augen bei Groß und Klein zu sorgen.