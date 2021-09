Am Sonntag wurden in New York die MTV Video Music Awards verliehen. Zum Künstler des Jahres wurde der 27-jährige Justin Bieber gekürt. In seiner Dankesrede sprach er von der besonderen Kraft der Musik: "Ich will nur sagen, dass Musik eine unglaubliche Gelegenheit bietet, um Menschen und damit uns alle zusammenzubringen. Deshalb sind wir jetzt hier, oder? Wir sind alle zusammen und haben mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede." Ein weiterer Hauptpreis ging an den offen schwul lebenden Musiker Lil Nas X für das Video des Jahres: Eine Hymne auf die Gleichbehandlung von Schwulen mit dem Titel "Montero (Call Me By Your Name)". Überraschungs-Eröffnungsgast war die mittlerweile 63-jährige Madonna. Die weltbekannte Künstlerin könnte aber auch ein Lied davon singen, wie es mit MTV losging. Denn sie war von Anfang an mit dabei. 40 Jahre ist das nun her. Mit innovativen Videos hat der Musiksender die Sehgewohnheiten veränderte. Die Video Music Awards waren damit also auch eine runde Geburtstagsfeier zum 40. Jahrestag von MTV.

