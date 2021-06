Es ist nun im einstigen Haus von Prinzessin Diana zu sehen, dem Kensington-Palast in London: Das voluminöse elfenbeinfarbene Kleid, das Diana vor rund 40 Jahren bei ihrer Hochzeit mit Prinz Charles trug. Die Leihgabe der beiden Söhne von Diana ist der wohl bekannteste Teil einer neuen Ausstellung - diese zeigt eine Auswahl von Kleidern, die von Mitgliedern der britischen Königsfamilie getragen wurden. Der Kurator der Ausstellung, Matthew Storey, sagt dazu: O-Ton:„ Im Mittelpunkt der Ausstellung steht das Hochzeitskleid von Diana Princess of Wales, das 1981 von den Emanuels entworfen wurde. Nun sind wir alle mit dieser ikonischen Form vertraut, so typisch für die Mode der frühen 80er-Jahre, große Puffärmel, sehr romantisch und Vintage-inspiriert. Aber wenn man in die Ausstellung kommt, schätzt man die Details, die antike Spitze, die moderne Spitze, die entworfen wurde, um sie zu imitieren, die die gesamte 25 Fuß lange Schleppe säumt, die mit tausenden von schillernden Pailletten verziert ist, so dass das ganze Kleid funkelt." Die Ausstellung "Royal Style in the Making" betrachtet die Arbeiten von Designern und ihren königlichen Kundinnen und Kunden. Im Kensington Palace lebte Diana bis zu ihrem Tod bei einem Autounfall in Paris im Jahre 1997. Die Ausstellung wurde vorige Woche eröffnet und läuft bis Januar kommenden Jahres.

