Der drohende Dammbruch im englischen Whaley Bridge beschäftigt weiter die Einsatzkräfte. Am Freitag transportierte ein Hubschrauber der Royal Air Force Sandsäcke zur Bruchstelle. Der Staudamm in der Grafschaft Derbyshire hatte in der Nacht zum Donnerstag nachgegeben. Mehr als 1000 Bewohner des am Fuße des Damms liegenden Ortes wurden in Sicherheit gebracht worden . Noch immer befürchten die Behörden, der Damm könnte brechen. Wing Commander Gary Lane sieht in den Arbeiten eine besondere Herausforderung: "Wir müssen da ganz genau arbeiten und so tief wie möglich fliegen. Wie Sie hinter mir sehen können, dauert das ein wenig, denn wir dürfen nicht zu hoch stapeln, um den Damm nicht zu sehr zu belasten. Das ist Zentimeterarbeit, wie mit Lego-Steinen." 400 Tonnen einer Mischung aus Sand, Kies und Steinen sollen helfen, den Damm zumindest vorläufig abzudichten. Ingenieure ließen außerdem Wasser aus dem Staubecken ab. Heftige Regenfälle hatten die Gewässer der Gegend anschwellen lassen und somit den Druck auf die Staumauer erhöht.