Arbeitstag am Mittwoch in der Praxis der Kinderärztin Anila Sternberg in Bonn. Seit wenigen Tagen ist der spezielle Corona-Impfstoff für Kinder zwischen fünf und elf Jahren in Nordrhein-Westfalen angekommen. Und Anila Sternberg zeigt sich erleichtert, dass es nun endlich losgeht: O-TON KINDERÄRZTIN ANILA STERNBERG "Also, bei uns in der Praxis können wir sagen, dass wir eine große Resonanz haben, dass die Leute uns schon seit mehreren Wochen und Monaten Anfragen stellen, 'Wann denn endlich' und ob wir nicht Off-Label-Use machen würden. Das wollten wir aber nicht. Wir sind jetzt froh, dass die Zulassung da ist, dass wir tatsächlich seit gestern auch Impfstoff in unserer Praxis haben, was uns sehr freut. Und wir impfen heute jetzt den ersten Tag. Ja, ich krieg hier schon per Telefon Anfragen von Freunden, Bekannten, die irgendwie gehört haben. Also, es ist tatsächlich so, dass wirklich viele Eltern gerne ihre Kinder impfen wollen, weil sie große Sorge haben." Auch Stefanie Klima, Mutter des 7-jährigen Justus, sieht ihre Entscheidung unter anderem als Akt der Solidarität: O-TON STEFANIE KLIMA, MUTTER VON JUSTUS "Weil es zum einen ihn schützt und zum anderen auch einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft liefert, gerade für die Kranken, für die Schwachen, für die Alten, dass sie auch besser geschützt sind." Deutschland bekommt von BioNtech-Pfizer einen Kinderimpfstoff, der im Vergleich zum Vakzin für Erwachsenen, eine niedrigere Konzentration sowie ein geringeres Injektionsvolumen hat. Es wird in speziellen Ampullen geliefert. Das Bundesgesundheitsministerium hatte erklärt, Deutschland bekomme 2,4 Millionen Dosen auf einen Schlag, und weitere Lieferungen solle es 2022 geben. In Deutschland leben etwa 4,5 Millionen Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren. Und in der Altersgruppe darüber, bei den 12 bis 17-Jährigen, sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bisher nahezu 50 Prozent vollständig geimpft. 5- bis 11-Jährige werden in Bonn geimpft In Deutschland leben etwa 4,5 Millionen Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren. Ein Durchimpfung ist da in absehbarer Zeit möglich.

Mehr