Da konnten die Jungen Unternehmer am Dienstag vor dem Bundeswirtschaftsministerium auf ihre Töpfe schlagen, so laut sie wollten: Der dortige Hausherr Peter Altmaier hat Unternehmen bisher wenig Hoffnung auf schnelle Lockerungen in der Corona-Krise gemacht. Altmaier hatte für den Vormittag zu einem Spitzentreffen mit mehr als 40 Verbänden geladen. Die Wirtschaft fordert angesichts zuletzt deutlich gefallener Infektionszahlen einen verbindlichen Plan für Öffnungen von seit Monaten zwangsweise geschlossenen Firmen. Außerdem klagen sie, dass die versprochenen Hilfen oft zu spät bei den Unternehmen ankommen. So auch Jessyca Staedtler Geschäftsführerin Und Co-Eigentümerin von Documentus Berlin. "Wenn wir noch einen weiteren schlechten Sommer und dann einen geschlossenen Winter erleben, dann wird es viele - ich kann es nur schätzen -, 50 Prozent sicherlich der Gastronomen, der Hotellerie und so weiter betreffen, die dann sagen, wir können einfach nicht mehr. Und da hilft dann auch kein Kurzarbeitergeld mehr oder irgendwas, sondern da ist dann einfach wirklich, die Ersparnisse sind weg und ohne Perspektive, wie gesagt, schwierig, dann auch motiviert dranzubleiben und zu sagen, ich bin da und sobald ich darf, mache ich auch wieder auf. Weil wann darf ich denn?" Es sei fünf nach zwölf, so die Unternehmer. Auch Altmaier hat Verzögerungen bei den Hilfszahlungen eingeräumt.

