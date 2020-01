Nur wenige Tage vor wichtigen Regionalwahlen ist der Chef der in Rom mitregierenden 5-Sterne-Bewegung, Luigi Di Maio, zurückgetreten. Sein Amt als Außenminister wolle er aber weiterführen, so Di Maio. O-TON LUIGI DI MAIO, AUSSENMINISTER: "Ich möchte heute meinen Rücktritt als Parteivorsitzender der 5-Sterne-Bewegung einreichen, um den Weg frei zu machen für den Parteitag. Viele Menschen teilen mir schriftlich oder telefonisch mit, dass ich nicht aufgeben soll. Was mich betrifft, ich denke gar nicht daran, aufzugeben." Die populistische 5-Sterne-Bewegung ist tief gespalten. Di Maio ist in der Partei umstritten. Ihm wird vorgeworfen, sich zu sehr auf Kompromisse mit den Sozialdemokraten einzulassen und die Macht zu wenig innerhalb seiner Partei zu teilen. Mehrere Abgeordnete haben die Fraktion im Streit verlassen. Die vom Komiker Beppe Grillo 2009 als Anti-Establishment-Bewegung gegründete Partei hatte 2018 bei der Parlamentswahl rund 33 Prozent geholt. Seither verliert sie massiv an Zustimmung. Aktuell liegt sie in den Umfragen bei nur 16 Prozent.