Am Freitag wurde in Sanlucar de Barrameda in der Nähe von Cadiz dem Seefahrer Ferdinand Magellan gedacht. Und damit der ersten dokumentierten Weltumsegelung. Denn vor genau 500 Jahre brach er mit seinem Schiff "Victoria" und weiteren Booten auf - erst in Richtung Kanarische Inseln und dann weiter über den Atlantik. Der spanische Politiker Juan Marin der Partei Ciudadanos am Freitag in Sanlucar de Barrameda: "Heute jährt sich der 20. September 1519 zum 500. Mal. Diese Hommage an die Seeleute, von denen viele ihr Leben ließen, aber andere auch wieder am 6. September 1522 nach Sanlucar zurückkamen, ermöglicht es uns, ihnen nicht nur zu huldigen, sondern auch stolz zu sein auf die Geschichte unseres Landes." Magellan selbst schafft es jedoch nicht wieder zurück in den Hafen, von dem er gestartet war. Der Portugiese fiel nach einem Angriff auf die Insel Mactan, Teil der heutigen Philippinen. Doch das Schiff "Victoria" wurde unter einem anderen Kommando wieder zurückgebracht. Allerdings kamen nur 18 Männer der einst aufgebrochenen 242 zurück in den Hafen. Doch damit war die erste Weltumseglung vollbracht. Sie hatte zwei Jahre, elf Monate und zwei Wochen gedauert.