STORY: Ein 6-jähriger Junge hat am Freitag in einer Grundschule in Newport News im US-Bundesstaat Virginia seine Lehrerin angeschossen und verwundet. Nach Polizeiangaben war die Tat kein Unfall. Die Lehrerin liegt mit lebensbedrohlichen Verletzungen im Krankenhaus, teilten die Behörden mit. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Die Schüler wurden in eine Turnhalle gebracht und dort betreut. Nach Polizeiangaben soll es im Klassenzimmer der ersten Klasse eine Auseinandersetzung gegeben haben, in deren Folge der Schuss fiel. Wie der 6-Jährige in den Besitz der Waffe gekommen war, war unklar und ist Gegenstand der Ermittlungen. Der Junge ist in Polizeigewahrsam.

Mehr