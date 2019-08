Unerwünschte Untermieter hatte eine Frau in einem Vorort der australischen Stadt Brisbane. Bei ihr hatten sich schätzungsweise 60.000 Bienen unter dem Dach eingenistet. Eigentlich fühlte sich die Frau von den Bienen überhaupt nicht gestört. Als die Waben aber immer größer wurden, rief sie den Bienenexperten und Imker Paul Wood zur Hilfe. Der machte auch diese Aufnahmen. Sein Video über die Entfernung des massiven Bienenstocks und der mit Hönig gefüllten Waben wurde im Internet vielfach gesehen und kommentiert. "Was in Brisbane passiert ist und was vermutlich an vielen Orten auf der Welt passiert, ist, dass Bienenvölker, die ausschwärmen und keinen hohlen Baum als neues Zuhause finden, dass diese Bienen in Hohlräume von Wänden oder Dächern gehen." Wood und sein Kollegen saugten die Bienen vorsichtig in eine spezielle Transportbox. Der Honig wurde in Gläser gefüllt. Die Bienen sollen nun bei Imkern in Brisbane ein neues Zuhause finden.