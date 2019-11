In der italienischen Politik ist eine neue Bewegung aufgetaucht, die sich als stille Mehrheit vor allem gegen populistische Anti-Migranten-Rhetorik richtet. Ihre Anhänger nennen sich "Sardinen". Und für den rechtsextremen Matteo Salvini sind sie schon jetzt ein Problem. Die Bewegung startete in der wohlhabenden Region Emilia-Romagna im Norden Italiens, die seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs von linken Parteien regiert wurde. Salvini möchte das bei den anstehenden Wahlen ändern. Sein rechtsgerichteter Block hat alle Regionalwahlen 2019 gewonnen. Auch die, so Salvini wörtlich, historische Festung der Linken will er im Januar befreien. Als Reaktion darauf riefen junge Italiener die sogenannte 6000-Sardinen-Gruppe in Leben, in der Hoffnung 6000 Menschen zu einer Wahlkundgebung nach Bologna zu locken. Mehr als doppelt so viele tauchten auf - und drängten sich wie Sardinen auf dem Marktplatz. O-TON DEMONSTRANT AUS REGGIO EMILIA ANNA CACIACO "Ich bin hierher gekommen, weil ich gegen populistische Politik bin. Ich glaube, dass es in der Politik um Teilen gehen muss. Und nicht um Populismus und Ausgrenzung, wie bei Salvinis Politik." Auch Salvini ist auf die Bewegung aufmerksam geworden. O-TON LEGA-CHEF MATTEO SALVINI "Ich erinnere mich gern an die Fischer vom Lago Trasimeno. Ich werde bald wieder dort sein, um ein paar Süßwassersardinen zu essen." Sogar ein neues Logo für die Lega ist schon entstanden "Kätzchen für Salvini". Seine Anhänger sollen selbst Bilder von ihren Haustieren beim Sardinen-Essen einsenden. Von den täglichen Straßenkundgebungen in der Emilia-Romagna hat sich Salvini indes ferngehalten. Möglicherweise abgeschreckt von der Aussicht auf dicht an dicht besuchte Gegenkundgebungen.